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Рада планує вивести землі за межами населених пунктів з держвласності

Новини » Політика     14.11.2019 - 17:25
Рада планує вивести землі за межами населених пунктів з держвласності
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Планується передати такі ділянки у комунальну власність

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2194, який дозволить передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Відповідне рішення підтримали 272 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект спрямований на поліпшення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Зокрема, документ розроблено для передачі земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) у комунальну власність.

Крім того, пропонується внести зміни в земельне законодавство:

  • встановити на законодавчому рівні чіткий, організаційно простий і не витратний механізм порядку встановлення і фіксування в Державному земельному кадастрі кордонів громад;
  • надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земельних ділянок і затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів;
  • відмовитися від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері земельних відносин, на користь центрального органу, який реалізує політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних і тому подібне.

Нагадаємо, вчора, 13 листопада, Верховна рада в першому читанні схвалила запуск ринку землі. Дана редакція передбачає, що іноземці та особи без громадянства зможуть набувати права власності на землю, проте очікується, що до другого читання цей пункт буде істотно змінено, і іноземці зможуть купувати землю, тільки якщо дане рішення підтримають на референдумі.

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