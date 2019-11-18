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Разумков очікує, що українці підтримають відкриття ринку землі на референдумі

Новини » Політика     18.11.2019 - 15:35
Разумков очікує, що українці підтримають відкриття ринку землі на референдумі
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Референдум дозволить відкрити продаж української землі іноземцям

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков очікує, що на референдумі українці підтримають відкриття ринку землі для іноземців. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами голови Верховної ради, продавати корпоративні права українських компаній іноземцям можна буде лише після референдуму.

"Президент зазначив, що референдум для того, щоб відкрити ринок землі для іноземців буде. Він дозволить заходити іноземцям в цьому напрямку. Так само тільки після цього можна буде продавати корпоративні права українських компаній, які будуть володіти землею. Це знімає дуже великий перелік питань", - розповів Разумков.

Спікер підкреслив, що референдум стане інструментом, який дозволить відкрити продаж землі для іноземців.

"Це дозволить показати, як цей ринок працює. Ми завжди дуже переживаємо перед чимось незрозумілим для нас. Якщо ми покажемо, що він працює в рамках національного законодавства між громадянами нашої держави і це буде позитивний досвід. Так я думаю, що надалі, ми отримаємо підтримку і на референдумі по залученню інвестицій і залучення до цього процесу іноземних фізичних осіб або юридичних компаній. Важливо, щоб це був відповідальний власник землі", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що законопроект про ринок землі матиме нові показники обсягу для продажу в одні руки. За словами голови ВР, головні застереження, пов'язані з законопроектом - це питання національної безпеки і продаж землі іноземцям.

Нагадаємо, 13 листопада Рада в першому читанні схвалила запуск ринку землі. Дана редакція передбачає, що іноземці та особи без громадянства зможуть набувати право власності на землю, проте очікується, що до другого читання цей пункт буде істотно змінений, і іноземці зможуть купувати землю, лише якщо дане рішення підтримають на референдумі.

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Новини України Рынок землиДмитро Разумков
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