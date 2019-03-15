ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС перевіряє інформацію про втручання у роботу системи "Вибори-2019"

Новини » Вибори 2019    15.03.2019 - 22:00
МВС перевіряє інформацію про втручання у роботу системи "Вибори-2019"
Ілюстративне фото (pixabay)

Мова йде як про транзитні сервери, так і про несанкціонований доступ до системи

Міністерство внутрішніх справ перевіряє повідомлення про несанкціонований доступ в інформаційну систему ЦВК "Вибори-2019". Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За його словами, "вже було зафіксовано кілька звернень від кандидатів у президенти щодо втручання в роботу системи".

"Мова йде як про транзитні сервери, так і про несанкціонований доступ до системи. Наші фахівці перевіряють цю інформацію. Ми повинні добре розуміти, що інформаційно-аналітична система "Вибори 2019" повністю захищена від зовнішнього впливу", - зазначив Аваков.

У свою чергу, керівник ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що перевірка захисту систем ЦВК проходить зараз в плановому режимі, а наявні системи безпеки здатні зафіксувати всі аномальні втручання.

Нагадаємо, СБУ підготовці кібератак під час виборів 2019 викрила угруповання хакерів в Чернігівській області.

РБК-Україна писало, що напередодні виборів в Україні збільшилися випадки кібервтручання і кіберзагроз, які організовані Російською Федерацією.

ЦВК зареєструвала ще 44 офіційних міжнародних спостерігачів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Міністерство внутрішніх справ Українивыборыкібератакахакери
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся