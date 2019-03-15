МВС перевіряє інформацію про втручання у роботу системи "Вибори-2019"

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Мова йде як про транзитні сервери, так і про несанкціонований доступ до системи

Міністерство внутрішніх справ перевіряє повідомлення про несанкціонований доступ в інформаційну систему ЦВК "Вибори-2019". Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За його словами, "вже було зафіксовано кілька звернень від кандидатів у президенти щодо втручання в роботу системи".

"Мова йде як про транзитні сервери, так і про несанкціонований доступ до системи. Наші фахівці перевіряють цю інформацію. Ми повинні добре розуміти, що інформаційно-аналітична система "Вибори 2019" повністю захищена від зовнішнього впливу", - зазначив Аваков.

У свою чергу, керівник ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що перевірка захисту систем ЦВК проходить зараз в плановому режимі, а наявні системи безпеки здатні зафіксувати всі аномальні втручання.

Нагадаємо, СБУ підготовці кібератак під час виборів 2019 викрила угруповання хакерів в Чернігівській області.

РБК-Україна писало, що напередодні виборів в Україні збільшилися випадки кібервтручання і кіберзагроз, які організовані Російською Федерацією.