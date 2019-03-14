СБУ викрила групу хакерів на підготовці кібератак напередодні виборів

Фото: викриття хакерів (ssu.gov.ua)

Хакери отримували гроші через платіжні системи РФ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) на підготовці кібератак під час виборів 2019 викрили угруповання хакерів у Чернігівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що місцевий житель разом із спільниками з РФ здійснювали ураження автоматизованих систем органів державної влади для їх компрометації під час підготовки та проведення виборів президента України. Зловмисники використовували вірусні програми, що дозволяють дистанційно отримувати контроль над комп’ютерами держустанов.

За протиправні дії хакер отримував гроші через платіжні системи країни-агресора. Під час проведення обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, яка використовувалась для незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації хакерських атак.

РБК-Україна писало, що напередодні виборів в Україні збільшились випадки кібервтручань та кіберзагроз, які організовані Російською Федерацією.

Раніше у Службі безпеки України розповіли про спроби спецслужб РФ організувати хакерські атаки на державні установи, які задіяні у виборчому процесі на виборах.