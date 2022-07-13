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Посли ЄС почнуть обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії: названо дату

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Брюссель, Середа 13 липня 2022 11:36
Посли ЄС почнуть обговорювати сьомий пакет санкцій проти Росії: названо дату Фото: сьомий пакет санкцій проти Росії почнуть обговорювати вже завтра (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Посли держав Європейського Союзу завтра, 13 липня обговорять новий, вже сьомий пакет санкцій проти Росії. Узгодити його можуть вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Консультації між послами ЄС щодо нових санкцій ЄС проти Росії розпочнуться завтра. За оптимістичним сценарієм, обмеження мають бути затверджені наступного тижня", - написав журналіст.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що в Євросоюзі почали підготовку до сьомого пакета санкцій проти Росії.

Повідомлялося, що ЄС може ввести заборону на експорт російського золота та закрити лазівки для обходу попередніх санкцій. Водночас у черговий пакет можуть не потрапити газове ембарго та санкції проти ядерної енергетики Росії.

Втім, в Офісі президента зазначили, що нові обмеження ЄС можуть зачепити банківський сектор та російський газ.

При цьому Європейський союз хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул, тобто до кінця липня.

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