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Послы ЕС начнут обсуждать седьмой пакет санкций против России: названа дата

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Брюссель, Среда 13 июля 2022 11:36
Послы ЕС начнут обсуждать седьмой пакет санкций против России: названа дата Фото: седьмой пакет санкций против России начнут обсуждать уже завтра (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Послы государств Европейского Союза завтра, 14 июля обсудят новый, уже седьмой пакет санкций против России. Согласовать его могут уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Консультации между послами ЕС по поводу новых санкций ЕС против России начнутся завтра. По оптимистическому сценарию, ограничения должны быть утверждены на следующей неделе", - написал журналист.

Санкции против России

Напомним, в начале июня стало известно, что в Евросоюзе начали подготовку к седьмому пакету санкций против России.

Сообщалось, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.

Впрочем, в Офисе президента отметили, что новые ограничения ЕС могут затронуть банковский сектор и российский газ.

При этом Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.

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