В ОП розповіли, які обмеження можуть бути у сьомому пакеті санкцій проти РФ

В Європейському Союзі вже розпочали роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram .

"Сьомий пакет санкцій проти Росії - це наш пріоритет. Як повідомив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, ЄС вже розпочав роботу над ним", - написав Єрмак.

За його словами, нові обмеження мають стосуватися російського газу та розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема - "Газпромбанку".