ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії, - МЗС Польщі

Новость на русском →
Варшава, Субота 04 червня 2022 15:11
ЄС почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії, - МЗС Польщі Фото: заступник Міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз вже приступив до роботи над новими санкціями проти РФ. Це буде вже сьомий пакет з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляти РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю PAP.

"Санкції повинні бути ще жорсткішими - в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю в основному про Газпромбанк і використовується Росією у своїй промисловості", - заявив він.

За його словами, також необхідно ввести ембарго на технології, які Росія може поставляти і використовувати у своїй промисловості.

Яблонський підкреслив, що необхідно конфіскувати російські активи в Європі, а не просто заморозити їх. Втім, роботи з цього питання вже ведуться.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні заявив, що ЄС не розглядає можливість введення ембарго для російського газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Польша Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні