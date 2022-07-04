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ЄС хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до кінця липня, - журналіст

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Брюссель, Понеділок 04 липня 2022 14:51
ЄС хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до кінця липня, - журналіст Фото: ЄС хоче до кінця цього місяця узгодити нові санкції проти РФ (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул, тобто до кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

Він зазначив, що ЄС може ввести заборону на експорт російського золота та закрити лазівки для обходу попередніх санкцій. Водночас у черговий пакет можуть не потрапити газове ембарго та санкції проти ядерної енергетики Росії.

Нагадаємо, що в Євросоюзі почали підготовку до сьомого пакета санкцій проти Росії.

В Офісі президента зазначили, що нові обмеження ЄС можуть зачепити банківський сектор та російський газ.

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