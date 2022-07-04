ЄС хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до кінця липня, - журналіст

Фото: ЄС хоче до кінця цього місяця узгодити нові санкції проти РФ (flick com libereurope)

Європейський союз хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул, тобто до кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

Він зазначив, що ЄС може ввести заборону на експорт російського золота та закрити лазівки для обходу попередніх санкцій. Водночас у черговий пакет можуть не потрапити газове ембарго та санкції проти ядерної енергетики Росії.