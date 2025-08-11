RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

"Последовательность важна": ЕС готовит новый пакет санкций против России

Фото: верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России и настаивает на безусловном прекращении огня, отвергая любые уступки Москве.

Об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник, 11 августа, состоялась онлайн-конференция министров иностранных дел стран Евросоюза на фоне запланированного на 15 августа саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Во время конференции Кая Каллас заявила, что ЕС уже готовит 19-й пакет санкций против России.

Позже, во время общения с журналистами Кая Каллас отметила, что пока Москва не согласится на полное и безусловное прекращение огня, никаких уступок со стороны Евросоюза быть не может.

"Последовательность шагов важна. Сначала безусловное прекращение огня с мощной системой мониторинга и неизменными гарантиями безопасности", - заявила она, добавив, что "европейские страны будут работать над 19-м пакетом санкций".

Каллас подчеркнула, что ЕС твердо настроен усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну таким образом, чтобы не оставить Путину возможности вернуться и возобновить агрессию. По ее словам, "право Украины на существование как суверенного государства сейчас под угрозой".

Глава европейской дипломатии сообщила, что ЕС намерен продолжать поддерживать Украину как в военном, так и финансовом секторах.

 

Санкции ЕС против России

Напомним, что первые пакеты санкций ЕС были введены сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Они включали ограничения на торговлю, финансовые операции, замораживание активов и запрет на въезд для ключевых лиц из России.

Дальнейшие западные санкции заблокировали доступ России к иностранным самолетам и запасным частям. Именно поэтому,российские авиастроители в этом году поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов.

А недавно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.

На днях лидеры ЕС призвали Трампа защищать интересы Украины и Европы.

Российская ФедерацияСанкции против РоссииВойна в Украине