"Последовательность важна": ЕС готовит новый пакет санкций против России

Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России и настаивает на безусловном прекращении огня, отвергая любые уступки Москве.
Об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В понедельник, 11 августа, состоялась онлайн-конференция министров иностранных дел стран Евросоюза на фоне запланированного на 15 августа саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
Во время конференции Кая Каллас заявила, что ЕС уже готовит 19-й пакет санкций против России.
Позже, во время общения с журналистами Кая Каллас отметила, что пока Москва не согласится на полное и безусловное прекращение огня, никаких уступок со стороны Евросоюза быть не может.
"Последовательность шагов важна. Сначала безусловное прекращение огня с мощной системой мониторинга и неизменными гарантиями безопасности", - заявила она, добавив, что "европейские страны будут работать над 19-м пакетом санкций".
Каллас подчеркнула, что ЕС твердо настроен усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну таким образом, чтобы не оставить Путину возможности вернуться и возобновить агрессию. По ее словам, "право Украины на существование как суверенного государства сейчас под угрозой".
Глава европейской дипломатии сообщила, что ЕС намерен продолжать поддерживать Украину как в военном, так и финансовом секторах.
Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию - вот как мы закончим эту войну и предотвратим будущую российскую агрессию в Европе.- Kaja Kallas (@kajakallas) 11 августа 2025 года
Напомним, что первые пакеты санкций ЕС были введены сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Они включали ограничения на торговлю, финансовые операции, замораживание активов и запрет на въезд для ключевых лиц из России.
Дальнейшие западные санкции заблокировали доступ России к иностранным самолетам и запасным частям. Именно поэтому,российские авиастроители в этом году поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов.
А недавно ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.
На днях лидеры ЕС призвали Трампа защищать интересы Украины и Европы.