Послы трех стран Африки посетили оккупированный Крым: в МИД Украины отреагировали

Вторник 23 сентября 2025 02:20
Иллюстративное фото: временно оккупированная Автономная Республика Крым (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает незаконный "визит" во временно оккупированный Крым послов Буркина-Фасо, Мали и Нигера в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный комментарий на сайте МИД Украины.

Отмечается, что послы в России Буркина-Фасо Аристида Тапсоба, Республики Мали Сейду Камиссоки и Республики Нигер Исса Абду Сидика посетили незаконно аннексированный полуостров 18-20 сентября.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что африканские дипломаты грубо нарушили международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, послы нарушили ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности № 68/262 "Территориальная целостность Украины", которая подтверждает непризнание любых изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь.

В МИД такие действия назвали противоречащими украинскому законодательству, которое четко определяет порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины.

В ведомстве отметили, что рассматривают этот "визит", как "дерзкое нарушение норм международного права и национального законодательства не только указанными лицами, но и режимами, которые они представляют".

"Действия послов выглядят особенно цинично на фоне усилий, которые якобы прилагают режимы Буркина-Фасо, Мали и Нигера для сохранения и защиты собственного суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ", - говорится в комментарии.

В МИД также отметили, что Россия продолжает использовать отдельных иностранных дипломатов, как оплачиваемых статистов в своих пропагандистских целях, пытаясь создать ложное впечатление о международной легитимизации временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве призвали послов осознать, что "своими действиями они фактически приняли участие в российской кампании по легитимизации колониальных захватов, что делает позицию этих африканских дипломатов особенно лицемерной".

"Украина оставляет за собой право на действия в ответ на любые нарушения ее суверенитета и территориальной целостности", - подытожили в МИД.

Ситуация в оккупированном Крыму

Напомним, 14 сентября в России состоялся так называемый "единый день голосования", в ходе которого в Крыму оккупанты провели "довыборы" депутатов городских советов Севастополя и Симферополя, а также устроили избрание "губернатора" Севастополя.

Официальный Киев отказался признать результаты этих "выборов" на полуострове и назвал их незаконными.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что отказ президента Владимира Зеленского от Крыма мгновенно закончит войну в Украине.

Российская Федерация Крым Мали Нигер Буркина-Фасо
