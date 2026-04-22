Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ

"Теперь они пройдут письменную процедуру для окончательного принятия Европейским Советом", - заявил представитель кипрского председательства.

Ожидается, что письменная процедура завершится завтра во второй половине дня, когда представители европейских стран должны встретиться на Кипре на саммите ЕС.

Стоит отметить, что проведение неформального саммита лидеров ЕС запланировано на 23-24 апреля на Кипре.

Встреча будет посвящена не только Украине, но и более широкому контексту международной безопасности. В частности, войне на Ближнем Востоке, ситуации в Иране и связанным с этим энергетическим рискам для Европы.

The Guardian отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который блокировал предоставление займа в течение последних четырех месяцев, пропустит саммит ЕС.

В то же время новый венгерский премьер Петер Мадьяр не может представлять Венгрию, пока не вступит в должность в начале следующего месяца.

Reuters пишет, что страны ЕС не дали "зеленого света" полному запрету морских перевозок российской нефти - одному из главных ограничений в этом предложении.

Послы ЕС согласились с запретом "в принципе", сообщили дипломаты, но отложили принятие любого решения по его внедрению до дальнейшей координации со странами "Большой семерки".

90 млрд евро для Украины

Напомним, в конце 2025 года лидеры европейских стран согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Но после повреждения Россией трубопровода "Дружба", Венгрия заблокировала кредит до восстановления нефтеснабжения.

Отметим, Мадьяр ранее связал снятие венгерского вето с восстановлением работы нефтепровода "Дружба". По его словам, Будапешт разблокирует кредит, как только нефть снова пойдет по трубе.

РБК-Украина также писало, что послы стран ЕС в среду, 22 апреля, должны рассмотреть последнее процедурное решение, необходимое для запуска финансирования Украины на 90 млрд евро.