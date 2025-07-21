Послы G7 встревожены скандалом вокруг НАБУ и хотят встречи с Кабмином

Подозрения сотрудникам НАБУ

Напомним, сегодня, 21 июля, Служба безопасности Украины без предупреждения пришла с обысками в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

В НАБУ подчеркнули, что правоохранители получили доступ к информации обо всех мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП.

Позже стало известно, что правоохранители "разоблачили "крота" ФСБ" в рядах самого элитного закрытого подразделения НАБУ. Подозреваемый якобы работал на предателя Дмитрия Иванцова - бывшего заместителя руководителя охраны президента-беглеца Януковича.

Также СБУ разоблачила одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Правоохранители выяснили, что фигурант мог помогать продавать России техническую коноплю.

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