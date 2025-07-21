Посли G7 стривожені скандалом навколо НАБУ і хочуть зустрічі з Кабміном

Підозри співробітникам НАБУ

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, Служба безпеки України без попередження прийшла з обшуками до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У НАБУ підкреслили, що правоохоронці отримали доступ до інформації про всі заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці "викрили "крота" ФСБ" у лавах найелітнішого закритого підрозділу НАБУ. Підозрюваний нібито працював на зрадника Дмитра Іванцова - колишнього заступника керівника охорони президента-втікача Януковича.

Також СБУ викрила одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Правоохоронці з'ясували, що фігурант міг допомагати продавати Росії технічні коноплі.

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