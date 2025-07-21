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Посли G7 стривожені скандалом навколо НАБУ і хочуть зустрічі з Кабміном

Ілюстративне фото: у НАБУ пройшли обшуки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Посли країн "Великої сімки" стежать за оголошенням підозр співробітникам НАБУ. Вони висловили стурбованість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на послів G7 у соцмережі X.

"G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема, розслідування відносно кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозну стурбованість і маємо намір обговорити ці події з керівництвом уряду", - ідеться в повідомленні послів.

Вони уточнили, що хочуть підтримувати прозорість, незалежні інститути та належне управління, а також цінують партнерство в Україні для спільної боротьби з корупцією.

Підозри співробітникам НАБУ

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, Служба безпеки України без попередження прийшла з обшуками до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У НАБУ підкреслили, що правоохоронці отримали доступ до інформації про всі заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці "викрили "крота" ФСБ" у лавах найелітнішого закритого підрозділу НАБУ. Підозрюваний нібито працював на зрадника Дмитра Іванцова - колишнього заступника керівника охорони президента-втікача Януковича.

Також СБУ викрила одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Правоохоронці з'ясували, що фігурант міг допомагати продавати Росії технічні коноплі.

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