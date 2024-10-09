Послы ЕС согласовали кредит для Украины на 35 млрд евро, - журналист

Послы Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в размере 35 млрд евро. Его погасят за счет прибыли от замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Послы ЕС только что согласовали пакет помощи в размере 35 миллиардов евро для Украины на 2025 год", - написал он.

Также Йозвяк добавил, что послы так и не смогли согласовать продление санкций против активов Центрального банка России на 36 месяцев вместо шести месяцев. Венгрия выступает против такого решения.

Стоит заметить, что решение продлить санкции против Центробанка РФ на 36 месяцев является условием для выделения Украине кредита в размере 50 млрд долларов, который обязались предоставить участники "Большой семерки" (G7). Такое условие выдвинули США.

Вашингтон таким образом хочет быть уверен, что санкции Евросоюза по отношению к российским активам будут действовать до выплаты репараций Украине со стороны РФ.