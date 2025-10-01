Послы ЕС могут договориться о новых санкциях против РФ уже в ближайшие дни, - журналист

"Европейские лидеры не договорятся относительно последних санкций против РФ сегодня в Копенгагене, но есть надежда, что послы стран ЕС смогут дать зеленый свет этим мероприятиям на встрече в пятницу", - отметил Йозвяк.

Стоит заметить, что сегодня, 1 октября, в Копенгагене пройдет неформальный саммит ЕС, а уже 2 октября там состоится саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Сообщается, что на сегодняшнем неформальном саммите не будет принято официальных решений. Стороны планируют обсудить создание "стены дронов" для защиты восточной границы ЕС, использование замороженных российских активов для предоставления кредита Украине, а также 19-й пакет санкций против России.