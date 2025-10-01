Послы ЕС могут договориться о новых санкциях против РФ уже в ближайшие дни, - журналист

Послы стран Евросоюза могут договориться о введении новых санкций против России уже в ближайшие дни.
Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
"Европейские лидеры не договорятся относительно последних санкций против РФ сегодня в Копенгагене, но есть надежда, что послы стран ЕС смогут дать зеленый свет этим мероприятиям на встрече в пятницу", - отметил Йозвяк.
Стоит заметить, что сегодня, 1 октября, в Копенгагене пройдет неформальный саммит ЕС, а уже 2 октября там состоится саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).
Сообщается, что на сегодняшнем неформальном саммите не будет принято официальных решений. Стороны планируют обсудить создание "стены дронов" для защиты восточной границы ЕС, использование замороженных российских активов для предоставления кредита Украине, а также 19-й пакет санкций против России.
Напомним, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о трех новых пакетах санкций против России и российских приспешников, которые помогают войне в Украине, а также дестабилизируют Молдову.
Также недавно Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада. Они были введены против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Примечательно, что среди них есть и родственники главы Кремля Владимира Путина.
А незадолго до этого Украина и страны ЕС ввели новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.