Посли ЄС можуть домовитись про нові санкції проти РФ вже найближчими днями, - журналіст

"Європейські лідери не домовляться щодо останніх санкцій проти РФ сьогодні в Копенгагені, але є надія, що посли країн ЄС зможуть дати зелене світло цим заходам на зустрічі в п'ятницю", - зазначив Йозвяк.

Варто зауважити, що сьогодні, 1 жовтня, в Копенгагені пройде неформальний саміт ЄС, а вже 2 жовтня там відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

Повідомляється, що на сьогоднішньому неформальному саміті не буде ухвалено офіційних рішень. Сторони планують обговорити створення "стіни дронів" для захисту східного кордону ЄС, використання заморожених російських активів для надання кредиту Україні, а також 19-й пакет санкцій проти Росії.