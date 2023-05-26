Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям против пророссийских олигархов в Молдове, - журналист

Министры иностранных дел стран ЕС дали политический "зеленый свет" санкциям против олигархов в Молдове, которые поддерживали пророссийские протесты в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС сегодня дали "зеленый свет" санкциям против двух человек из Молдовы за подрыв территориальной целостности Украины и еще пяти человек за дестабилизацию Молдовы", - написал журналист.

По его словам, это первые списки в рамках этого нового режима санкций.

Попытка госпереворота в Молдове

Напомним, 12 марта, в Молдове прошли протесты, организованные пророссийской партией. Глава полиции Молдовы Виорел Чернеуцяну рассказал, что к этому причастна Россия.

Также мы писали, что, по словам главы молдавского парламента Игоря Гроса, пророссийская партия, которая организует протесты, хочет организовать госпереворот.

Позже президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

До этого украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове, целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

В свою очередь Служба разведки и безопасности Молдовы подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России по разрушению политической ситуации в стране.

Санкции ЕС против молдавских олигархов

ЕС начал разрабатывать санкции против олигархов, которые готовили государственный переворот в Молдове и хотели свергнуть президента Маю Санду.

Позже стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС могут дать политический "зеленый свет" санкциям против олигархов в Молдове, поддерживавших пророссийские протесты в стране.

СМИ узнали, кто попадет под санкции ЕС - это молдавские политики и олигархи Илан Шор и Владимир Плахотнюк.