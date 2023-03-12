В Молдове на пророссийском митинге возможны провокации, - полиция

Национальная полиция Молдовы предупреждает о возможных провокациях на пророссийской акции, запланированной на 12 марта в Кишиневе.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на официальный сайт полиции Молдовы.

В заявлении полиции Молдовы говорится, что они владеют информацией о возможных дестабилизирующих провокациях и массовых беспорядках на акции протеста.

"В этой связи просим организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства", - обратились в полиции.