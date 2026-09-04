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Посланники Трампа встретятся с Зеленским и Путиным: Axios узнало детали визита

17:07 04.09.2026 Пт
2 мин
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые приедут в Киев
aimg Елена Бджола
Посланники Трампа встретятся с Зеленским и Путиным: Axios узнало детали визита Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
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Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев. Они проведут переговоры, чтобы попробовать прекратить войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные лица США, передает Axios.

Детали визита посланцев Трампа

Это будет первый визит Виткоффа и Кушнера в Киев с момента возвращения президента Трампа в должность.

Известно, что переговорщики отправятся 4 сентября, проведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле в субботу.

А затем встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье, 6 сентября.

Визит посланцев Трампа состоялся спустя 10 дней после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф нанес визит руководителям российских служб разведки и безопасности в Москве, пишет издание.

Также известно, что Виткофф и Кушнер встретились с президентом Трампом в Белом доме в четверг, чтобы обсудить поездку.

Кстати, украинские и американские официальные лица заявили, что они обсуждают поездку в Киев уже несколько месяцев. По их словам, поездка недавно несколько раз прерывалась по разным причинам. Однако затем выбрали дату - 5-6 сентября.

Прошлые переговоры

Переговоры между Россией и Украиной, происходившие при посредничестве администрации Трампа, были приостановлены в середине февраля. В это время началась война в Иране.

Виткофф и Кушнер, однако, проводили отдельные переговоры с российскими и украинскими представителями. Однако прогресс достигнут незначительного.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на прошлой неделе сообщил местным медиа, что переговоры с Россией при посредничестве США могут возобновиться в сентябре.

Напомним, что Зеленский подтвердил встречи с Кушнером и Виткоффом в Киеве в ближайшие дни.

Ранее РБК-Украина писало, что спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, вероятнее всего, все же прибудут в Украину. Ориентировочно их визит ожидается уже в это воскресенье, 6 сентября.

Также сообщалось, что, по данным источника Reuters, обсуждения поездки американских переговорщиков в Украину все еще продолжаются. Стороны называли 6 сентября в качестве возможной даты.

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