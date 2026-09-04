Посланці Трампа зустрінуться з Зеленським і Путіним: Axios дізналося деталі візиту

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер цими вихідними вирушать до Москви та Києва. Вони проведуть переговори, щоб спробувати припинити війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційних осіб США, передає Axios.

Деталі візиту посланців Трампа

Це буде перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва з моменту повернення президента Трампа на посаду.

Відомо, що переговірники вирушать 4 вересня, проведуть переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі в суботу.

А потім зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в неділю, 6 вересня.

Візит посланців Трампа відбувся через 10 днів після того, як директор ЦРУ Джон Реткліфф зробив візит керівникам російських служб розвідки та безпеки в Москві, пише видання.

Також відомо, що Віткофф та Кушнер зустрілися з президентом Трампом у Білому домі у четвер, щоб обговорити поїздку.

До речі, українські та американські офіційні особи заявили, що вони обговорюють поїздку до Києва вже кілька місяців. За їхніми словами, поїздка нещодавно кілька разів переривалася з різних причин. Проте потім обрали дату - 5-6 вересня.

Минулі переговори

Пермовини між Росією та Україною, що відбувалися за посередництва адміністрації Трампа, були призупинені в середині лютого. Саме тоді почалася війна в Ірані.

Віткофф і Кушнер проте проводили окремі переговори з російськими та українськими представниками. Проте прогресу досягнуто незначного.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов минулого тижня повідомив місцевим медіа, що переговори з Росією за посередництва США можуть відновитися у вересні.

Нагадаємо, що Зеленський підтвердив зустрічі з Кушнером і Віткоффом у Києві найближчими днями.