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Представители Трампа могут посетить Киев в ближайшие дни, - Зеленский

20:21 03.09.2026 Чт
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Глава государства отметил, что Виткофф и Кушнер посетят и Украину, и РФ
aimg Валерий Ульяненко
Представители Трампа могут посетить Киев в ближайшие дни, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни могут посетить Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах совещания с командой, занимающейся переговорами с представителями Трампа. Президент подчеркнул, что коммуникация проходит 24/7 и продолжается подготовка к встречам.

"Есть предварительные даты. Мы рассчитываем увидеть представителей президента Америки здесь, в Киеве. Подтверждение от них есть: будет встреча у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни", - говорится в заявлении Зеленского.

Он отметил важность того, чтобы "Америка была и дальше активной".

Напомним, сегодня российский диктатор заявил, что договариваться о прекращении войны должны самостоятельно Россия и Украина. По его словам, другие государства должны только оказывать помощь.

РБК-Украина ранее писало, что запланированный визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину был перенесен.

СМИ сообщали, что поездка не была отменена, но ее сроки изменились на фоне усиления российских ракетных и дроновых ударов по Киеву.

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