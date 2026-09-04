Уиткофф и Кушнер, скорее всего, приедут в Киев уже в это воскресенье, - источник

Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, скорее всего, все-таки прибудут в Украину. Ориентировочно их визит ожидается уже в это воскресенье, 6 сентября.

По словам собеседника, пока еще прорабатывается вопрос, каким образом Уиткофф и Кушнер доберутся в Киев.

Ранее сообщалось, что представители президента США могут посетить Россию и Украину в ближайшие дни.

Напомним, спецпредставители президента США рассматривали возможность поездки в Москву и Киев 5-6 сентября. В то же время, эти планы были под вопросом на фоне попыток российской стороны помешать визиту.

Кроме того, сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что некоторые делегации отложили свои поездки в Украину. На уточняющий вопрос журналистов, может ли речь идти, в частности, об Уиткоффе и Кушнере, глава МИД не дал прямого ответа.

РБК-Украина ранее писало, что запланированный визит Уиткоффа и Кушнера в Украину перенесли. При этом СМИ отмечали, что поездка не была отменена, однако ее сроки изменились на фоне усиления российских ракетных и дроновых ударов по Киеву.