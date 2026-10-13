Посланці Трампа відклали поїздку до Путіна через кризу у відносинах з Україною, - NYT

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, ймовірно, не полетять до Москви найближчим часом. Запланований візит перенесли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як пише видання, розбіжності між Україною та США на тлі дизельної угоди президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна переросли у найбільшу кризу з часів скандалу в Овальному кабінеті минулого року.

Неназваний представник США розповів виданню, що Трамп "настільки розлютився на Україну", що важко сказати, на які дії він може піти.

Також джерела NYT повідомляють, що Віткофф і Кушнер відклали заплановану поїздку до Росії доти, доки президент України Володимир Зеленський "не налагодить відносини з Трампом".

Дизельна угода Росії та США

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про те, що він домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання російського дизеля до США.

Це сталося після того, як американський лідер кілька разів звинуватив Україну у зростанні цін на пальне у світі через удари по російських нафтопереробних заводах.