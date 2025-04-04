ua en ru
Пт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Посланник Путина ездил не только в США: Зеленский объяснил, что задумали в Кремле

Киев, Пятница 04 апреля 2025 21:30
UA EN RU
Посланник Путина ездил не только в США: Зеленский объяснил, что задумали в Кремле Фото: Кирилл Дмитриев, посланник главы Кремля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев посещал не только США. Он обсуждал возможность вывода замороженных активов России.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия хочет снятия санкций, особенно европейских, поскольку ее экономика сильно зависит от таких ограничений. Но Европа не пойдет на такой шаг.

По словам Зеленского, он верит, что США тоже не будут снимать с России санкции, а наоборот усилят ограничения.

"Ежедневные удары тому доказательство, что требуются сильные санкционные шаги против Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Это заставит их остановиться, по крайней мере, остановить горячую фазу этой войны - прекращение огня", - добавил он.

Президент также рассказал, что Украине известны причины, почему посланник главы Кремля Кирилл Дмитриев посещал Вашингтон.

"Он был не только в США, мы следим за перемещениями наших недругов. И главный вопрос - как вывести 300 млрд замороженных активов. Нам известно, что они предлагают некоторым странам приобрести разную продукцию, включая высокотехнологичную, на эту сумму, если эти лидеры смогут им помочь вывезти эти деньги. Об авиастроении идет речь, и других вещах", - рассказал он.

Но, как отметил Зеленский, пока что российские активы остаются замороженными в Европе, и Европа не собирается их отдавать.

Президент добавил, что Россия также "бегает" по другим странам еще и со своим соглашением насчет минералов.

Дмитриев посещал Вашингтон

Напомним, вчера, 3 апреля, Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, где он провел переговоры с рядом американских чиновников. В частности, он встречался с спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

После переговоров он рассказал, что Россия и США якобы обсуждают возможность восстановления авиасообщения, а также сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.

Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина политолог Владимир Фесенко визит Дмитриева в США является показательным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Евросоюз Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский сделал новое заявление о ВСУ в Курской области: сдерживают 64 тысячи россиян
Зеленский сделал новое заявление о ВСУ в Курской области: сдерживают 64 тысячи россиян
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп