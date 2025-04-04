Чем показателен визит Дмитриева в США и будет ли перемирие до 20 апреля: мнение политолога

США ожидают сдвиги в переговорах по завершению войны России против Украины не ранее чем через несколько недель. Поэтому, вероятно, до 20 апреля полного прекращения огня не будет.

Визит Дмитриева

Фесенко обратил внимание, что визит представитель российского диктатора Кирилла Дмитриева в США сам по себе показателен.

"Первый визит российского чиновника, правда он не является крупным официальным государственным чиновником, но все равно спецпосланник Путина. Тем не менее в рамках переговорного процесса впервые высокопоставленный россиянин появился в Вашингтоне", - отметил он.

По словам политолога, о визите Дмитриева в США очень мало открытой информации. В частности, пока непонятно, встречался ли он с президентом США Дональдом Трампом.

Также пока непонятно, поговорит ли глава Кремля Владимир Путин с Трампом после визита Дмитриева в США.

"Потому что, когда Уиткофф приезжал в Москву, после этого дважды были телефонные разговоры. Сейчас может что-то быть подобное, намеки есть, но Песков (пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков - ред.) буквально сегодня сказал, что нет, не планируется. Но, как мы знаем, не все, что говорит Песков, подтверждается. Может, сегодня не планируется, а завтра станет реальностью", - объяснил он.

Фесенко считает, что Дмитриев во время визита в Вашингтон договаривался о продолжении переговорного процесса с США. Но, в России пока не ожидают разговора двух лидеров, вероятно, стороны "договорились не о всем". В частности, "американцы могли не согласиться на какие-то предложения россиян".

Возможность прекращения огня

Политолог напомнил, что, как отмечал госсекретарь США Марко Рубио, сдвиги в мирных переговорах могут быть только через несколько недель и не раньше.

"Уже точно можно сказать, что до 20 апреля полного прекращения огня не будет - это просто нереально. Если возобновятся переговоры, например на следующей неделе, то теоретически могут договориться, например, о прекращении огня в воздухе. И то, я пока не вижу предпосылок", - считает эксперт.