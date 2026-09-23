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Посланец Путина летит в США на встречу с командой Трампа, - Reuters

23:15 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев (Getty Images)

Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев отправляется в США, где встретится с представителями администрации Трампа Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и другими. Встреча состоится в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Reuters, обнародованные The Guardian.

По словам двух источников, осведомленных о подготовке переговоров, поездка Дмитриева в США состоится в среду. Визит, по их словам, был согласован лично с Путиным.

Встреча станет продолжением переговоров между Путиным и представителями США в Кремле раньше этого месяца.

По словам одного из источников, цель поездки - поддержать диалог между Россией и США и усилия по мирному урегулированию.

Напомним, Зеленский и Трамп уже встретились в Нью-Йорке - переговоры проходили на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее у Путина также заявляли о намерении возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США - однако пока никакого прогресса в этом не было.

Ранее Песков уже заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу, а глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что Москва увидела "положительный сигнал" в подходе США к мирному процессу.

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