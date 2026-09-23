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Посланець Путіна летить до США на зустріч з командою Трампа, - Reuters

23:15 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв (Getty Images)

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вирушає до США, де зустрінеться з представниками адміністрації Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими. Зустріч відбудеться в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Reuters, оприлюднені The Guardian.

За словами двох джерел, обізнаних із підготовкою переговорів, поїздка Дмітрієва до США відбудеться у середу. Візит, за їхніми словами, був погоджений особисто з Путіним.

Зустріч стане продовженням переговорів між Путіним та представниками США в Кремлі раніше цього місяця.

За словами одного з джерел, мета поїздки - підтримати діалог між Росією та США та зусилля з мирного врегулювання.

Нагадаємо, Зеленський і Трамп вже зустрілись у Нью-Йорку - переговори проходили на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше в Путіна також заявляли про намір відновити тристоронні переговори щодо України за участю США - проте наразі жодного прогресу в цьому не було.

До цього Пєсков уже заявляв, що Кремль розраховує на нову тристоронню зустріч, а глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що Москва побачила "позитивний сигнал" у підході США до мирного процесу.

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