Посланник Путина летит в Майами на переговоры с командой Трампа, - Reuters

Встреча Трампа и Путина

Напомним, по некоторым сообщениям, во время встречи в Анкоридже диктатор Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали вопрос управления временно оккупированной Запорожской АЭС. Якобы рассматривалась возможность совместного контроля над станцией силами США и России без участия Украины.

Стоит отметить, что Путин регулярно ссылается на якобы "договоренности в Анкоридже" во время обсуждений мирного соглашения с Украиной. Например, в конце декабря он заявлял, что РФ настаивает на контроле над Донбассом в соответствии с тем, что было "согласовано в Анкоридже".

В то же время президент Зеленский отметил, что ему не сообщали о каких-либо договоренностях между США и РФ во время этой встречи, и официальных подтверждений также нет. Украина не владеет официальной информацией о деталях встречи президента США и российского диктатора Путина в Анкоридже, однако предполагает, что там обсуждали "чувствительные вопросы".

Отметим, что Владимир Зеленский говорил, что вопрос контроля Запорожской атомной электростанции остается одним из самых сложных пунктов мирного плана США в отношении Украины. Сейчас стороны ищут компромисс.