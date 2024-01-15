Зеленский об участии Китая в саммите мира: все цивилизованные страны должны быть вовлечены
Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была привлечена к саммиту мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
"Китай играет большую роль в мире, поэтому мы бы очень хотели, чтобы Китай также был вовлечен в нашу формулу, в саммит", - сказал президент.
Однако, по его словам, не все зависит от желания Украины.
"Будем надеяться, что все цивилизованные страны были привлечены к саммиту мира", - добавил Зеленский.
Украинская формула мира
Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.
Сегодня стало известно, что украинская и швейцарская команды с завтрашнего дня начинают подготовку к проведению глобального саммита мира на уровне лидеров государств-участников.
Вчера член Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Китай должен быть вовлечен в усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией.
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