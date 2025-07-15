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Посла Украины при ЕС срочно вызвали в Киев: РБК-Украина узнало вероятную причину

Вторник 15 июля 2025 18:23
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Посла Украины при ЕС срочно вызвали в Киев: РБК-Украина узнало вероятную причину Фото: Всеволод Ченцов, посол Украины при ЕС (ukraine-eu.mfa.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

Посла Украины при ЕС Всеволода Ченцова срочно вызвали в Киев. Он должен прибыть уже завтра, 16 июля.

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Собеседник издания связывает такую срочность с изменениями в правительстве.

Изменения в правительстве

Стоит отметить, что источники РБК-Украина сообщали, что в рамках перезагрузки правительства свою должность покинет вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Также в СМИ распространялась информация, что она может стать представителем Украины в одной из европейских стран.

К слову, на этой неделе состоится масштабная перезагрузка Кабмина. Ожидается, что новым премьером станет первый вице-премьер Юлия Свириденко.

При этом действующий глава Кабмина Денис Шмыгаль займет должность министра обороны. Премьер уже подал заявление о своей отставке.

Также, по данным источников РБК-Украина, на должность министра юстиции рассматривают заместителя руководителя ОП Ирину Мудрую или министра энергетики Германа Галущенко.

Если Галущенко все же станет министром юстиции, то Министерство энергетики может возглавить нынешняя глава Минэкологии Светлана Гринчук.

Как объяснял президент Украины Владимир Зеленский , существенная трансформация исполнительной власти позволит "сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины".

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