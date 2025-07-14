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Зеленский подтвердил, что Шмыгаль - кандидат на должность министра обороны

Киев, Понедельник 14 июля 2025 20:58
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Зеленский подтвердил, что Шмыгаль - кандидат на должность министра обороны Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Украины Денис Шмыгаль (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может стать новым министром обороны вместо Рустема Умерова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства напомнил, что сегодня предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство и обновить его работу "на основе опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства".

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля (действующего премьера - ред.) точно будет полезен на позиции министра обороны Украины - именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает на достаточную поддержку новой конфигурации Кабмина со стороны народных депутатов.

Также, по словам Зеленского, важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей Украины с партнерами.

Новая должность Шмыгаля

Напомним, еще вчера, 13 июля, источники РБК-Украина сообщили, что премьера Дениса Шмыгаля могут назначить на должность министра обороны Украины.

При этом новым главой украинского правительства должна стать Юлия Свириденко.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский допускал, что глава Минобороны Рустем Умеров станет послом Украины в США.

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Владимир Зеленский Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль Юлия Свириденко
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