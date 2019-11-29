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Посла Туреччини у Франції викличуть у МЗС після висловлювань Ердогана про Макрона

Новини » Політика     29.11.2019 - 17:16
Посла Туреччини у Франції викличуть у МЗС після висловлювань Ердогана про Макрона
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

У МЗС Франції назвали слова Ердогана про Макрона образою

Посол Туреччини в Парижі буде викликаний в Міністерство закордонних справ (МЗС) Франції після критики, висловленої турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом на адресу французького лідера Еммануеля Макрона. Про це повідомило AFP.

"Це не заява, це образа... Посол буде викликаний в міністерство, щоб пояснити ці висловлювання", - підкреслили в адміністрації президента Франції.

Нагадаємо, Макрон раніше заявляв, що всередині НАТО повністю пропала координація, і альянс перебуває в стані "смерті мозку". Він вважає, що Європейському союзу необхідно почати думати про себе як про самостійної геополітичної сили.

Пізніше Макрон заявив, що його заяви про те, що НАТО переживає "смерть мозку", стали корисним сигналом тривоги для членів альянсу, і він не буде просити вибачення за це. Так, виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Парижі, Макрон не вибачився за зауваження, які, за його словами, були необхідні після того, як союзники стали занадто зосереджені на питаннях бюджету, а не на розвиток геополітики.

Сьогодні Ердоган розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його слова про те, що Північноатлантичний альянс перебуває в стані "смерті мозку".

Ердоган засудив слова Макрона про "смерть мозку" НАТО Макрон не шкодує про свої заяви щодо "смерті мозку" НАТО
Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганЕммануель Макрон
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