Посла Турции во Франции вызовут в МИД после высказываний Эрдогана о Макроне

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

В МИД Франции назвали слова Эрдогана о Макроне оскорблением

Посол Турции в Париже будет вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Франции после критики, высказанной турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщило AFP.

"Это не заявление, это оскорбление… Посол будет вызван в министерство, чтобы объяснить эти высказывания", - подчеркнули в администрации президента Франции.

Напомним, Макрон ранее заявлял, что внутри НАТО полностью пропала координация, и альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он считает, что Европейскому союзу необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Позже Макрон заявил, что его заявления о том, что НАТО переживает "смерть мозга", стали полезным сигналом тревоги для членов альянса, и он не будет просить прощения за это. Так, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, Макрон не извинился за замечания, которые, по его словам, были необходимы после того, как союзники стали слишком сосредоточены на вопросах бюджета, а не на развитии геополитики.

Сегодня Эрдоган раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что Североатлантический альянс находится в состоянии "смерти мозга".