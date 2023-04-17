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На посла ЕС в Судане совершили нападение в его резиденции, - Боррель

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Понедельник 17 апреля 2023 23:04
На посла ЕС в Судане совершили нападение в его резиденции, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На посла ЕС в Судане несколько часов назад было совершено нападение в его собственной резиденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

"Это является грубым нарушением Венской конвенции. Обеспечение безопасности дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву", - заявил он.

Напомним, 15 апреля в столице Судана разгорелись боевые действия между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Накануне в Судане в результате боевых действий погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приостановить боевые действия, а также показать виновных в гибели его подчиненных.

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