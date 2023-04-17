На посла ЄС у Судані вчинили напад у його резиденції, - Боррель
На посла ЄС у Судані кілька годин тому було скоєно напад у його власній резиденції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter.
"Це є грубим порушенням Віденської конвенції. Забезпечення безпеки дипломатичних приміщень і персоналу є головним обов'язком суданської влади і зобов'язанням за міжнародним правом", - заявив він.
Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану розгорілися бойові дії між армією та силами швидкого реагування. Першого дня військового перевороту було відомо про 25 загиблих.
Напередодні в Судані в результаті бойових дій загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.
У свою чергу, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав призупинити бойові дії, а також показати винних у загибелі його підлеглих.
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