RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Посевная озимых в Украине подходит к концу: какие области в лидерах и что сеют активнее всего

Посевная озимых культур в Украине практически вышла на финишную прямую (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

По состоянию на текущую неделю аграрии в Украине засеяли уже более 6 194 тысяч гектаров озимых. При этом некоторые области сев зерновых культур и рапса уже завершили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Сколько и каких озимых культур было засеяно

Согласно еженедельной статистике министерства насчет посевной 2025 года в Украине, по состоянию на 11 ноября украинские аграрии засеяли уже 6 194,5 тыс. гектаров озимых культур.

Уточняется, что это - 94,5% от прогнозируемых площадей.

Так, было посеяно, в частности:

  • озимой пшеницы - 4 507,6 тыс. гектаров;
  • озимого ячменя - 544,2 тыс. гектаров;
  • озимой ржи - 66,1 тыс. гектаров;
  • озимого рапса - 1 076,7 тыс. гектаров.

Посевная в Украине по состоянию на 11 ноября (инфографика: me.gov.ua)

Какие области - среди лидеров по посевам

Гражданам рассказали, что среди лидеров по посевам зерновых культур - три области Украины:

  • Одесская;
  • Днепропетровская;
  • Николаевская.

Между тем больше всего озимого рапса было засеяно:

  • в Одесской области;
  • в Винницкой области;
  • в Николаевской области.

Сколько областей сев уже завершили

По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, сев зерновых уже завершили в шести областях:

  • Закарпатской;
  • Запорожской;
  • Ивано-Франковской;
  • Полтавской;
  • Ровенской;
  • Черниговской.

Между тем сев рапса полностью завершили аграрии из 14 областей Украины.

Когда началась посевная озимых культур в Украине

Согласно информации министерства, осеннюю посевную украинские аграрии начали еще в начале сентября. По состоянию на 9 число уже было засеяно 727,5 тыс. гектаров.

Тогда сев озимых зерновых культур начали аграрии Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей.

Гражданам рассказали, что озимый рапс сеют сельхозпроизводители почти всех областей.

Кроме того, в Украине начали засеивать:

  • озимую пшеницу;
  • озимый ячмень;
  • озимую рожь.

Начало посевной озимых культур (инфографика: me.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как война изменила аграрную карту Украины.

Кроме того, мы объясняли, опасно ли есть фрукты и овощи, выращенные в зоне боевых действий или рядом с ней.

Читайте также, можно ли получить компенсацию, если вражеский дрон упал на огород и уничтожил урожай.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМинистерство экономикиРослиниаграріїСад и огородФермеры