Посевная озимых в Украине подходит к концу: какие области в лидерах и что сеют активнее всего

По состоянию на текущую неделю аграрии в Украине засеяли уже более 6 194 тысяч гектаров озимых. При этом некоторые области сев зерновых культур и рапса уже завершили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Согласно еженедельной статистике министерства насчет посевной 2025 года в Украине, по состоянию на 11 ноября украинские аграрии засеяли уже 6 194,5 тыс. гектаров озимых культур.
Уточняется, что это - 94,5% от прогнозируемых площадей.
Так, было посеяно, в частности:
Гражданам рассказали, что среди лидеров по посевам зерновых культур - три области Украины:
Между тем больше всего озимого рапса было засеяно:
По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, сев зерновых уже завершили в шести областях:
Между тем сев рапса полностью завершили аграрии из 14 областей Украины.
Согласно информации министерства, осеннюю посевную украинские аграрии начали еще в начале сентября. По состоянию на 9 число уже было засеяно 727,5 тыс. гектаров.
Тогда сев озимых зерновых культур начали аграрии Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей.
Гражданам рассказали, что озимый рапс сеют сельхозпроизводители почти всех областей.
Кроме того, в Украине начали засеивать:
