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Занял третье место в рейтинге "Армия+": атташе из 20 стран посетили 150 учебный центр Сил ТрО

16:25 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Анна Шиканова
Занял третье место в рейтинге "Армия+": атташе из 20 стран посетили 150 учебный центр Сил ТрО 150 обучающая база Сил ТрО ВСУ (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)
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Делегация Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины во главе с Командующим генерал-майором Игорем Плахутой и представители более 20 стран и организаций - участниц Киевской ассоциации военных атташе (КАВА) провели рабочую встречу в 150 учебном центре Сил ТрО ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.

Ключевой темой встречи стала система подготовки военнослужащих Сил ТрО в условиях полномасштабной войны и внедрения современного боевого опыта в обучение личного состава.

Направления подготовки и развитие инфраструктуры

Особое внимание участники встречи уделили развитию учебной инфраструктуры, усовершенствованию методик тренировки и повышению профессионального уровня инструкторского состава.

Ведь эффективная подготовка военнослужащих – это не только усвоение теоретических знаний и практических навыков, но способность действовать уверенно, слаженно и результативно в условиях постоянных изменений на поле боя.

Занял третье место в рейтинге &quot;Армия+&quot;: атташе из 20 стран посетили 150 учебный центр Сил ТрО
150 учебную базу Сил ТРО ВСУ посетили 20 представителей КАВА (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Учитывая быстрые изменения характера современной войны, особое внимание Силы ТрО ВСУ уделяют приобретению военнослужащими актуальных знаний и практических навыков, необходимых на современном поле боя.

Одним из таких важных направлений подготовки является противодействие беспилотным системам противника.

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Отдельно иностранным дипломатам продемонстрировали работу школы пилотов БПЛА и наземных роботизированных комплексов, функционирующих на базе учебного центра.

Для военных атташе это был уже не первый визит в 150 учебный центр Сил ТрО ВС Украины, что дало им возможность непосредственно оценить изменения и развитие в системе подготовки.

Занял третье место в рейтинге &quot;Армия+&quot;: атташе из 20 стран посетили 150 учебный центр Сил ТрО
150 учебную базу Сил ТРО ВСУ посетили 20 представителей КАВА (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Кто проходит обучение и рейтинг центра

"Важнейшей оценкой работы 150 учебного центра являются отзывы военнослужащих, которые прошли здесь базовую общевойсковую подготовку и профессиональные курсы. Сейчас здесь учатся не только бойцы терробороны, но и представители Сухопутных войск, Морской пехоты и Сил беспилотных систем", – рассказал гостям генерал-майор Игорь Плахута.

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Следует отметить, что по результатам масштабного опроса военнослужащих в приложении "Армия+" 150 учебный центр Сил ТрО ВС Украины занял третье место в общенациональном рейтинге учебных центров Сил обороны Украины.

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150 учебную базу Сил ТрО ВСУ посетили 20 представителей КАВА (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменилось ТрО за годы войны.

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