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В каждой бригаде ТРО сформировали по два батальона беспилотных систем, - Плахута

14:30 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Анна Шиканова
В каждой бригаде ТРО сформировали по два батальона беспилотных систем, - Плахута Батальоны беспилотных систем создали во всех бригадах ТРО (фото: ТРО МЕДИА)
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В каждой бригаде Сил территориальной обороны ВСУ сформировали по два батальона для применения беспилотных авиационных комплексов и наземных роботизированных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил ТрО генерал-майора Игоря Плахуты во время брифинга для военных атташе и дипломатов Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).

Плахута рассказал об изменениях в действиях противника и о том, как в ответ перестраиваются подразделения ТрО.

В частности, речь идет об усилении беспилотной составляющей и внедрении новых технологий.

"Наша задача - не просто реагировать на изменения характера войны, а опережать их и создавать новые боевые возможности", - сказал командующий.

В каждой бригаде ТРО сформировали по два батальона беспилотных систем, - Плахута

Новый подход к ведению боевых действий существенно расширит возможности украинских защитников (фото: ТРО МЕДИА)

По словам Плахуты, первоначально беспилотные возможности ТРО сосредоточили в 411-м батальоне, который впоследствии стал полком и поддерживал подразделения на разных участках фронта. После его передачи в Сил беспилотных систем подход пересмотрели: подразделения дронов и наземных роботов начали развивать непосредственно в бригадах ТРО.

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Это дает бригадам свои возможности для воздушной разведки, поражения выявленных целей и логистики с применением наземных роботизированных комплексов.

По оценке Плахуты, беспилотные комплексы сейчас составляют почти половину боевых способностей Сил ТрО.

Отдельным примером трансформации стала бывшая 123 бригада ТрО, которая превратилась в отдельную бригаду беспилотных систем.

В каждой бригаде ТРО сформировали по два батальона беспилотных систем, - ПлахутаКомандование Сил ТРО ВСУ существенно расширило боевые способности бригад (фото: ТРО МЕДИА)

Брифинг стал очередной встречей Командования Сил ТРО с представителями КАВА. Военные атташе проинформировали о развитии инноваций в Силах ТрО в соответствии с решениями главнокомандующего ВСУ.

Стороны также обсудили опыт добровольческих формирований территориальных общин, организацию национального сопротивления и возможности усиления ТРО через сотрудничество со странами-партнерами. Плахута поблагодарил их за помощь Силам обороны Украины.

Раньше мы рассказывали, как Третий корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага.

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