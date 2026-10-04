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День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны

06:00 04.10.2026 Вс
4 мин
aimg Татьяна Веремеева
День Сил территориальной обороны 4 октября: как изменилась ТрО за годы войны Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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4 октября в Украине отмечается День территориальной обороны. Силы ТрО за несколько лет прошли путь от вновь созданного рода сил до подразделений, которые воюют на разных участках фронта и выполняют широкий спектр задач.

РБК-Украина рассказывает, как создавались Силы территориальной обороны, кто присоединялся к ним после начала полномасштабной войны и чем занимаются их подразделения сейчас.

Как появились Силы ТрО

Территориальная оборона в Украине существовала еще до создания современных Сил ТрО. В 2014 году в составе Сухопутных войск начали формировать батальоны территориальной обороны. Впоследствии система менялась, а в 2018 году начался переход в бригадную структуру.

Важным этапом стало принятие в 2021 году закона "Об основах национального сопротивления". Он предусмотрел создание в составе ВСУ отдельного рода сил - Сил территориальной обороны.

Новая структура начала разворачиваться 1 января 2022 года. В каждой области создали бригаду ТрО, а в районах - батальоны. Также сформировали четыре региональных управления с подразделениями обеспечения.

В начале 2022 года планировалось создать 25 бригад, которые должны были объединить более 150 батальонов. Постоянная численность Сил ТрО в мирное время должна составлять 10 тысяч военнослужащих, а по штату особого периода - более 130 тысяч человек.

24 февраля 2022 года тысячи человек стали в ряды ТрО

После начала полномасштабного вторжения в Силы территориальной обороны начали массово вступать украинцы, которые до этого имели гражданские профессии.

Среди них были фермеры, предприниматели, журналисты, строители, программисты, врачи, учителя, водители, представители творческих и интеллектуальных профессий. В течение первого месяца полномасштабной войны в ряды Сил ТрО присоединились более 110 тысяч военных.

Теробороновцы с первых дней оказались прямо на линии огня. Они вместе с другими подразделениями сил обороны защищали Киев, Сумы и Чернигов, держали оборону Харькова, Николаева и Запорожья, воевали в Херсоне и Мариуполе, а также обороняли Бахмут. Подразделения ТрО принимали участие в освобождении Киева и севера Украины.

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Чем занимаются Силы ТрО сейчас

Силы территориальной обороны уже давно не ограничиваются задачами охраны своих населенных пунктов.

В их состав входят пехотные и механизированные подразделения, аэроразведка, минометные расчеты. Отдельное направление - подготовка саперов. Учебные центры также проводят подготовку командного состава и капелланов.

Среди задач территориальной обороны, в частности - защита территорий и населения, усиление охраны государственной границы, охрана важных объектов и коммуникаций, борьба с диверсионно-разведывательными группами, а также участие в мероприятиях во время военного положения.

В то же время подразделения ТрО участвуют непосредственно в боевых действиях. По информации Минобороны , сейчас они воюют на разных участках российско-украинского фронта.

В июне 2026 года главнокомандующий ВСУ сообщил о решении масштабировать беспилотную составляющую в бригадах ТрО. Речь идет об усилении возможностей в разведке, поражении противника и защите определенных районов ответственности. Планируется также формирование новых частей беспилотных систем для усиления обороны государственной границы на северном направлении.

Кто служит в ТрО

Одной из особенностей Сил территориальной обороны изначально было множество людей с разным гражданским и военным опытом.

В подразделениях служат представители десятков профессий - от руководителей бизнеса и врачей до учителей, журналистов, водителей и музыкантов.

Именно это отражает первоначальную идею территориальной обороны: в случае угрозы защиты своей общины и страны привлекаются люди, которые в мирной жизни могут иметь совсем другие профессии.

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Символы ТрО

Один из главных символов Сил территориальной обороны - зубчатая стена. Он символизирует защиту дома, родного края и Украины.

На шевроне также изображен тризуб, а лозунг Сил ТрО - "Готовы к сопротивлению!".

Еще один символ ТрО - пчела. В материалах Сил территориальной обороны ее связывают с трудолюбием, сплоченностью и единством людей, а также с готовностью защищать свое.

Символы ТрО
Символы ТрО в Украине (скриншот с сайта Сил территориальной обороны)

Когда отмечают День ТрО

День территориальной обороны Украины был установлен в 2020 году. Его отмечают каждый год в первое воскресенье октября. В 2026 году этот день выпадает на 4 октября.

За годы полномасштабной войны Силы ТрО существенно изменились: от структуры, которую только начали разворачивать накануне великой войны, они превратились в полноценный компонент Сил обороны, выполняющий боевые и другие задачи по всей Украине.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Силы территориальной обороны усиливают беспилотную составляющую и развивают подразделения, способные применять дроны и роботизированные наземные комплексы непосредственно в составе бригад. Это должно расширить возможности ТрО для разведки, поражения целей и логистики на фронте.

Также мы писали, что Силы ТрО формируют кадровый резерв будущих командиров бригад и батальонов. Для отобранных офицеров проводят специальную подготовку по тактике, лидерству и управлению подразделениями.

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