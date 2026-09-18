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В ТрО готовят кадровый резерв командиров бригад: девять офицеров завершили обучение

12:52 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
В ТрО готовят кадровый резерв командиров бригад: девять офицеров завершили обучение Кадровый резерв для ТрО (фото: ТРО Медиа)
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В Силах территориальной обороны ВСУ девять офицеров завершили сборы для кандидатов на должности командиров бригад и их заместителей. Обучение проходило с 7 по 16 сентября и является частью подготовки кадрового резерва.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил ТрО.

Кандидатов отобрали из воинских частей Сил ТрО. Они проходили занятия по тактической подготовке, лидерству и организации повседневной деятельности подразделения.

К занятиям привлекли руководителей подразделений Командования Сил ТрО, заместителей командующего и частную компанию по подготовке подразделений "Соната".

Как пояснил начальник управления подготовки Командования Сил территориальной обороны полковник Олег Моцпан, в Силах ТрО отбирают кандидатов на должности командиров батальонов и бригад, после чего проводят для них подготовку.

Офицеры, принявшие участие в этих сборах, продемонстрировали достаточный уровень знаний.

Командующий определил направления их дальнейшей подготовки и задачи, которые будут стоять перед кандидатами до возможного назначения.

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В ТрО готовят кадровый резерв командиров бригад: девять офицеров завершили обучениеВ Украине формируют кадровый резерв комбригов ТрО (фото: ТРО Медиа)

Подводя итоги сборов, командующий Сил ТрО генерал-майор Игорь Плахута подчеркнул, что ответственность командира охватывает не только управление подразделением, но и заботу о людях - раненых военнослужащих, семей погибших и пропавших без вести.

"Лидерство - это не о том, чтобы быть впереди. Это об ответственности за тех, кто рядом. Для командира важно знать, чем живут его люди, что происходит с ранеными, получают ли поддержку семьи погибших и пропавших без вести", - сказал Плахута.

В ТрО готовят кадровый резерв командиров бригад: девять офицеров завершили обучениеУ ТРО отбирают и готовят будущих комбригов (фото: ТРО Медиа)

Завершение сборов не означает автоматического назначения офицеров на командные должности: подготовка и оценивание кандидатов продолжатся.

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