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КНДР запустит военный разведывательный спутник для наблюдения за армией США, - СМИ

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Вторник 30 мая 2023 03:51
КНДР запустит военный разведывательный спутник для наблюдения за армией США, - СМИ Фото: КНДР стремится с помощью спутника следить за войсками США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Северная Корея, в июне, запустит свой первый военный разведывательный спутник для прямого наблюдения за военной деятельностью США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вооруженные силы Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки начали крупнейшие в истории военные учения. Они направлены на улучшение оперативной совместимости и готовности союзников противостоять угрозам с КНДР.

Представитель Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии Северной Кореи заявил, что совместные военные учения США и Южной Кореи требуют от Пхеньяна "средств, способных собирать информацию о военных действиях противника в режиме реального времени".

В КНДР не сообщали точной даты запуска военного спутника, однако накануне предупредили японскую береговую охрану о планах вывести его на орбиту в период с 31 мая по 11 июня.

Япония выразила готовность уничтожить любую ракету КНДР, которая нарушит ее воздушное пространство и перевела средства защиты от баллистических ракет в состояние боевой готовности.

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