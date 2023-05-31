КНДР запустила ракету-носитель: в Сеуле объявили воздушную тревогу

В Японии и Южной Корее объявили воздушную тревогу после того, как КНДР запустила космическую ракету-носитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

КНДР заявила, что запущенная ракета является носителем военного спутника, который они планировали вывести на орбиту в период с 31 мая по 11 июня. Неизвестно, вывела ли спутник именно эта ракета или она была испытательной.

В Сеуле после запуска объявили воздушную тревогу и призвали граждан готовиться к возможной эвакуации. Однако позже министерство внутренних дел заявило, что предупреждение было отправлено по ошибке.

Об опасности сообщали и в южной префектуре японской Окинавы. Впоследствии было подтверждено, что ракета не пролетала над территорией Японии.

"Запуск спутника Северной Кореей является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих стране использовать баллистические технологии, поскольку они рассматриваются как прикрытие ракетных испытаний", – отмечает издание.

Запуск спутника КНДР

КНДР заявляла, что планируют запустить свой военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. На это в Японии заявили, что готовы сбить любую ракету, которая войдет в воздушное пространство страны.

В США заявила, что запуск спутника нарушит международные санкции, запрещающие КНДР использовать любые технологии баллистических ракет. Госдеп США отметил, что Америка примет необходимые меры, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности.

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