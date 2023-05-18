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Госдеп США о запуске спутника КНДР: нарушение санкций будет иметь последствия

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Четверг 18 мая 2023 07:21
Госдеп США о запуске спутника КНДР: нарушение санкций будет иметь последствия Фото: США отреагировали на запуск спутника Северной Кореей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ожидаемый запуск Северной Кореей заявленного спутника нарушит многочисленные международные санкции, запрещающие КНДР использование каких-либо технологий баллистических ракет.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Соединенные Штаты будут принимать необходимые меры, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности, если Пхеньян решит продолжить запланированный запуск.

"Любой запуск КНДР, при котором используются технологии баллистических ракет, также включающий и космические ракеты-носители для вывода спутников на околоземную орбиту, будет нарушать многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН", - отметил Пател.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын осмотрел военный разведывательный спутник и дал зеленый свет для последующей установки на ракету.

"Мы очень четко заявили, что призываем КНДР воздержаться от дальнейшей угрожающей деятельности и призываем Пхеньян к серьезной и устойчивой дипломати. Мы также очень четко заявили о нашей непреклонной преданности денуклеаризации Корейского полуострова, а также стремимся к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий", - добавил заместитель пресс-секретаря Госдепа.

Отмечается, что США будут работать над тем, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности, поскольку имеют для этого ряд инструментов.

Напомним, Северная Корея модернизирует свой главный ракетно-пусковой комплекс "Сохе", который используется для вывода спутников на околоземную орбиту.

Ранее мы писали, что США планируют набрать больше людей для контроля за соблюдением санкций.

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