Госдеп США о запуске спутника КНДР: нарушение санкций будет иметь последствия

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Соединенные Штаты будут принимать необходимые меры, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности, если Пхеньян решит продолжить запланированный запуск.

"Любой запуск КНДР, при котором используются технологии баллистических ракет, также включающий и космические ракеты-носители для вывода спутников на околоземную орбиту, будет нарушать многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН", - отметил Пател.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын осмотрел военный разведывательный спутник и дал зеленый свет для последующей установки на ракету.

"Мы очень четко заявили, что призываем КНДР воздержаться от дальнейшей угрожающей деятельности и призываем Пхеньян к серьезной и устойчивой дипломати. Мы также очень четко заявили о нашей непреклонной преданности денуклеаризации Корейского полуострова, а также стремимся к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий", - добавил заместитель пресс-секретаря Госдепа.

Отмечается, что США будут работать над тем, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности, поскольку имеют для этого ряд инструментов.