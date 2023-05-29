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Япония заявила, что уничтожит любую ракету КНДР после предупреждения о запуске спутника

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Понедельник 29 мая 2023 07:46
Япония заявила, что уничтожит любую ракету КНДР после предупреждения о запуске спутника Фото: Япония готова уничтожить ракеты КНДР после предупреждения о запуске спутника (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Северная Корея предупредила о сроках запуска военного разведывательного спутника. В Японии в ответ выразили готовность уничтожить любую ракету КНДР, которая нарушит их воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Министерстве обороны Японии отметили, что для уничтожения ракет Северной Кореи применят зенитную управляемую ракету SM-3 или зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3.

"Мы будем предпринимать разрушительные меры против баллистических и других ракет, которые, как подтверждено, приземлятся на нашей территории", - говорится в заявлении министерства обороны Японии.

Также представители правительства отмечают, что любой запуск ракеты из Северной Кореи будет серьезным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

Запуск военного спутника КНДР

Северная Корея завершила создание своего первого военного спутника-разведчика и предупредила японскую береговую охрану о запланированном запуске в период с 31 мая по 11 июня.

Отмечается, что Пхеньян стремится использовать разведывательный спутник для совершенствования технологий наблюдения, чтобы улучшить способность поражать цели в случае конфликта.

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