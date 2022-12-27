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Усилят возможности войск. Польша получит от Франции два спутника

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Вторник 27 декабря 2022 20:43
Усилят возможности войск. Польша получит от Франции два спутника Фото: Польша получит от Франции два спутника (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция передаст Польше два спутника для наблюдения и приемную станцию. Они помогут усилить возможности польских войск.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio, об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Он рассказал, что подписал контракт о поставках спутников со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

По словам Блащака, французские спутники помогут дополнить и усилить возможности войск Польши в вопросе сдерживания, а также раннего предупреждения. Но их также применят и в гражданских целях.

"Они важны не только для военных, но и для других нужд, и будут использоваться, например, для предупреждения стихийных бедствий, что очень важно для пожарных. И я радуюсь по этому поводу, что возможности таким образом значительно расширятся", - заявил министр.

Согласно подписанному договору, Польша сможет пользоваться французскими спутниками. При этом, когда заработают польские, зона мониторинга значительно увеличится сразу для двух стран.

Также главы оборонных ведомств обсудили поддержку Украины, в том числе в контексте расширения возможностей Варшавы получать разведывательных данных благодаря спутникам для наблюдения.

Напомним, ранее стало известно, что Польша и Германия договорились о размещении систем ПВО Patriot вблизи польско-украинской границы.

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