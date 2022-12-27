Посилять можливості військ. Польща отримає від Франції два супутники

Франція передасть Польщі два супутники для спостереження та приймальну станцію. Вони допоможуть посилити можливості польських військ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio , про це заявив голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

Він розповів, що підписав контракт про постачання супутників зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорнем.

За словами Блащака, французькі супутники допоможуть доповнити та посилити можливості військ Польщі у питанні стримування, а також раннього попередження. Але їх також застосують і у цивільних цілях.

"Вони важливі не тільки для військових, а й для інших потреб, і будуть використовуватися, наприклад, для попередження стихійних лих, що дуже важливо для пожежників. І я радію з цього приводу, що можливості таким чином значно розширяться", - заявив міністр.

Згідно з підписаним договором, Польща зможе користуватися французькими супутниками. При цьому коли запрацюють польські, зона моніторингу значно збільшиться відразу для двох країн.

Також очільники оборонних відомств обговорили підтримку України, у тому числі у контексті розширення можливостей Варшави отримувати розвідувальні дані завдяки супутникам для спостереження.