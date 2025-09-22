Новые санкции против РФ: заявление президента Франции

Мировые лидеры продолжают настаивать на необходимость принудить Россию к мирным переговорам и к прекращению боевых действий на территории Украины.

Французский президент Эммануэль Макрон обозначил необходимость усиления санкционного давления на Россию и параллельного поиска инструментов для возвращения Москвы к мирным переговорам.

"Мы должны усилить санкции против России, но в то же время найти способ оказывать точечное давление на Россию, чтобы заставить ее вернуться за стол переговоров", – отметил Макрон.

Поддержка инициатив США

Французский лидер отдельно подчеркнул, что верит в стремление президента США к миру. Он напомнил, что Дональд Трамп инициировал проведение саммита с Владимиром Путиным в Анкоридже и лично взял на себя риск подобного шага.

"Я искренне верю, что ваш президент (Трамп – ИФ-У) был и остается преданным стремлению мира в Украине. Он инициировал и взял на себя риск проведения саммита с президентом Путиным в Анкоридже и призвал к переговорам, и я считаю, что он прав", – сказал Макрон.

Позиция Кремля

В то же время французский президент отметил, что со стороны Москвы не наблюдается готовности к полноценному переговорному процессу. По его словам, каждая попытка организовать дипломатический диалог сопровождалась обострением на фронте.

"Должен признать, что нет четкой готовности Путина искренне участвовать в таком процессе. Потому что когда мы работали дипломатическим путем, пытаясь организовать двусторонние, трехсторонние или четырехсторонние саммиты, россияне лишь увеличивали свои нападения на Донбассе, а не только там — они усиливали провокации с одной стороны и атаки на Киев с другой", – отметил он.