Усиление ПВО, санкции, замороженные активы РФ: о чем говорили Зеленский и Макрон

США, Четверг 25 сентября 2025 03:18
Усиление ПВО, санкции, замороженные активы РФ: о чем говорили Зеленский и Макрон
Автор: Марина Балабан

В Постоянном представительстве Украины при ООН Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам Зеленского, с Макроном они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.

В частности, речь шла о необходимости ее усиления, особенно на фоне увеличения количества российских обстрелов перед зимой.

Также затронули тему эскалации со стороны России против европейских стран и случаи фиксации дронов в Польше, Румынии, Дании и истребителей в Эстонии.

"Нужно реагировать и действовать быстро", - отметил президент Украины.

Также уделили внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины и дальнейшему усилению санкций против России, в частности в отношении ее теневого танкерного флота.

Заявления Макрона относительно давления на Россию

Как писало РБК-Украина, Эммануэль Макрон неоднократно подчеркивал необходимость усиления санкционного давления на Россию и параллельного поиска инструментов для возвращения Москвы к мирным переговорам.

Французский лидер отдельно подчеркивал, что верит в стремление президента США к миру. Он напомнил, что Дональд Трамп инициировал проведение саммита с Владимиром Путиным в Анкоридже и лично взял на себя риск такого шага.

Также он осудил вторжение российских дронов в польское воздушное пространство во время атаки на Украину. Он призвал Россию положить конец этому "стремительному нападению".

