ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Посилення ППО, санкції, заморожені активи РФ: про що говорили Зеленський і Макрон

США, Четвер 25 вересня 2025 03:18
UA EN RU
Посилення ППО, санкції, заморожені активи РФ: про що говорили Зеленський і Макрон Фото: зустріч Зеленського і Макрона (сайт президента України)
Автор: Марина Балабан

У Постійному представництві України при ООН Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленского в Telegram.

За словами Зеленського, із Макроном вони обговорили посилення протиповітряної оборони України.

Зокрема, йшлося про необхідність її посилення, особливо на тлі збільшення кількості російських обстрілів перед зимою.

Також торкнулись теми ескалації з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії.

"Потрібно реагувати та діяти швидко", - зазначив президент України.

Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України й подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту.

Заяви Макрона щодо тиску на Росію

Як писало РБК-Україна, Еммануель Макрон неодноразово наголошував на необхідності посилення санкційного тиску на Росію і паралельного пошуку інструментів для повернення Москви до мирних переговорів.

Французький лідер окремо підкреслював, що вірить у прагнення президента США до миру. Він нагадав, що Дональд Трамп ініціював проведення саміту з Володимиром Путіним в Анкоріджі й особисто взяв на себе ризик такого кроку.

Також він засудив вторгнення російських дронів у польський повітряний простір під час атаки на Україну. Він закликав Росію покласти край цьому "стрімкому нападу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Еммануель Макрон
Новини
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"